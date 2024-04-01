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Корюков Иван Михайлович

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Место рождения

Reka Sulem

Дата рождения

07.07.1908

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1908

Отец: Корюков Михаил Власович

Мать: Корюкова (Корюкова) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Александр Иванович

Мать ребёнка: Корюкова (Корюкова) Нина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюкова) Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Корюкова (Корюкова) Нина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Корюкова (Корюкова) Нина Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корюкова (Корюкова) Нина Ильинична

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