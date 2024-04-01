Корюков Иван Михайлович
Место рожденияReka Sulem
Дата рождения07.07.1908
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корюков Александр Иванович
Мать ребёнка: Корюкова (Корюкова) Нина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюкова) Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Корюкова (Корюкова) Нина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корюкова (Корюкова) Нина Ильинична
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корюкова (Корюкова) Нина Ильинична