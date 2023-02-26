Борисюк Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисюк Иван Николаевич

Место рождения

Польша, Волынская губ., Ковненский уезд, с. Городок

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борисюк Николай

Мать: скрыто настройками приватности

Польша, Волынская губ., Ковненский уезд, с. Городок
Военная служба
1916
91-й пехотный Двинский полк
Смерть
Неизвестно
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