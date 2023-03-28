Амосова (Губанова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амосова (Губанова) Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Губанов Николай Иванович

Мать: Губанова Зинаида Васильевна

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