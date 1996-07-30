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Соломатин Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1996

Отец: Соломатин Андрей Алексеевич

Мать: Соломатина Елена Владимировна

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