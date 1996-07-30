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Соломатин Александр Андреевич
Соломатин Александр Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.07.1996
Пол
Мужской
Отец
Соломатин Андрей Алексеевич
Мать
Соломатина Елена Владимировна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1996
Отец:
Соломатин Андрей Алексеевич
Мать:
Соломатина Елена Владимировна
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