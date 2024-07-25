Фекла Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФекла Павловна

Фекла Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1905

Сын: Симаков Василий Ильич

Отец ребёнка: Симаков Илья Дормидонтович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Симаков Николай Ильич

Отец ребёнка: Симаков Илья Дормидонтович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Симаков Александр Ильич

Отец ребёнка: Симаков Илья Дормидонтович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Симакова) Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Симаков Илья Дормидонтович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.