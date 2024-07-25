Фекла Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1905
Отец ребёнка: Симаков Илья Дормидонтович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Симаков Илья Дормидонтович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Симаков Илья Дормидонтович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Симакова) Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Симаков Илья Дормидонтович
Смерть
Неизвестно