Тихомирова Татьяна Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова Татьяна Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Тихомиров Андрей Иванович

Отец ребёнка: Тихомиров Иван Мартьянович

Ивановское, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Тихомиров Онуфрий Иванович

Отец ребёнка: Тихомиров Иван Мартьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров Иван Мартьянович

Смерть
Неизвестно
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