Семиврагова (Ситникова) Светлана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1982
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1982
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семиврогов Антон Евгеньевич
Отец ребёнка: Семиврагов Иван Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семиврагов Максим Евгеньевич
Отец ребёнка: Семиврагов Иван Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семиврагова Александра Евгеньевна
Отец ребёнка: Семиврагов Иван Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно