Семиврагова (Ситникова) Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семиврагова (Ситникова) Светлана Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1982

Отец: Ситников Сергей Николаевич

Мать: Ситникова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семиврогов Антон Евгеньевич

Отец ребёнка: Семиврагов Иван Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семиврагов Максим Евгеньевич

Отец ребёнка: Семиврагов Иван Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семиврагова Александра Евгеньевна

Отец ребёнка: Семиврагов Иван Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семиврагов Иван Евгеньевич

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