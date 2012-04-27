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Данзанова Алина Алексеевна
Данзанова Алина Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.04.2012
Пол
Женский
Отец
Данзанов Алексей Васильевич
1985 г.р.
Мать
Данзанова Динара Цыреновна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.2012
Отец:
Данзанов Алексей Васильевич
Мать:
Данзанова Динара Цыреновна
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