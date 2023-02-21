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Logan (Dodson) Tabitha (Tillitha)

Место рождения

Allen, Kentucky, United States

Дата рождения

22.01.1813

Дата смерти

26.02.1897

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

1779 г.р.

Муж

1818 г.р.

Дети

1842 г.р.
1843 г.р.
1847 г.р.
1852 г.р.
1857 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1813

Отец: Dodson Dillingham

Мать: Dodson Mahala

Allen, Kentucky, United States
Бракосочетание
25.03.1838

Муж: Logan Joab L.

Allen, Kentucky, United States
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Anna

Отец ребёнка: Logan Joab L.

Illinois, United States
Рождение ребёнка
1843

Сын: Logan Drury Armstead

Отец ребёнка: Logan Joab L.

Illinois, United States
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Mahalia

Отец ребёнка: Logan Joab L.

Illinois, United States
Рождение ребёнка
1852

Сын: Logan Joseph

Отец ребёнка: Logan Joab L.

Illinois, United States
Рождение ребёнка
17.07.1857

Сын: Logan James Reuben

Отец ребёнка: Logan Joab L.

Perry, Illinois, United States
Смерть
26.02.1897
Benton, Missouri, United States
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