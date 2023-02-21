Logan (Dodson) Tabitha (Tillitha)
Место рожденияAllen, Kentucky, United States
Дата рождения22.01.1813
Дата смерти26.02.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1813
Отец: Dodson Dillingham
Мать: Dodson Mahala
Allen, Kentucky, United States
Бракосочетание
25.03.1838
Муж: Logan Joab L.
Allen, Kentucky, United States
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Anna
Отец ребёнка: Logan Joab L.
Illinois, United States
Рождение ребёнка
1843
Сын: Logan Drury Armstead
Отец ребёнка: Logan Joab L.
Illinois, United States
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Mahalia
Отец ребёнка: Logan Joab L.
Illinois, United States
Рождение ребёнка
1852
Сын: Logan Joseph
Отец ребёнка: Logan Joab L.
Illinois, United States
Рождение ребёнка
17.07.1857
Сын: Logan James Reuben
Отец ребёнка: Logan Joab L.
Perry, Illinois, United States
Смерть
26.02.1897
Benton, Missouri, United States