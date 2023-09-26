Белянина (Рыкалова) Степанида Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянина (Рыкалова) Степанида Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1806 ст.

Дата смерти

1845

Пол

Женский

Отец

1786 г.р.

Мать

1784 г.р.

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
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Место
Комментарий
Рождение
11.11.1806 ст.

Отец: Рыкалов Михайла Иванов

Мать: Рыкалова Ирина Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белянин Артемий Иванов

Смерть
1845
Судя по всему умерла родами или после родов. В МК 1845 есть записи о смерти детей(двойня), есть запись о повторном браке мужа, он записан как вдовец. Бракосочетание на другой день после смерти второго... Показать все
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