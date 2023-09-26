Белянина (Рыкалова) Степанида Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1806 ст.
Дата смерти1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1806 ст.
Отец: Рыкалов Михайла Иванов
Мать: Рыкалова Ирина Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1845
Судя по всему умерла родами или после родов. В МК 1845 есть записи о смерти детей(двойня), есть запись о повторном браке мужа, он записан как вдовец. Бракосочетание на другой день после смерти второго... Показать все