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Дорогин Иван Аркадьевич

Место рождения

Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

22.07.1918 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1918 ст.

Отец: Дорогин Аркадий Кириллович

Мать: Красникова Евдокия Ивановна

Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник: села того же гражданин Григорий Михайлович Мешалкин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Дорогина Татьяна Арсеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорогина Вера Ивановна

Мать ребёнка: Дорогина Татьяна Арсеньевна

Смерть
Неизвестно
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