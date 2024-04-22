Дорогин Иван Аркадьевич
Место рождения
Дата рождения22.07.1918 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1918 ст.
Восприемник: села того же гражданин Григорий Михайлович Мешалкин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорогин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Дорогина Татьяна Арсеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорогина Вера Ивановна
Мать ребёнка: Дорогина Татьяна Арсеньевна
Смерть
Неизвестно