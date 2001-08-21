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Акборисов Арсений Павлович
Акборисов Арсений Павлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.08.2001
Пол
Мужской
Отец
Семёнов Павел Геннадьевич
1977 г.р.
Мать
Акборисова Татьяна Петровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.2001
Отец:
Семёнов Павел Геннадьевич
Мать:
Акборисова Татьяна Петровна
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