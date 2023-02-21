Сапрыкина Людмила Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапрыкин Роман Алексеевич
Отец ребёнка: Сапрыкин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапрыкин Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Сапрыкин Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно