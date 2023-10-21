Юров Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юров Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1939

Сын: Юров Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Юрова Анна Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юров Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Юрова Анна Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косинова Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Юрова Анна Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрова Анна Евгеньевна

Смерть
Неизвестно
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