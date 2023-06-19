Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смерти1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Никитич
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Капитолина Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Никитич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Наталья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Никитич
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Маргарита Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Никитич
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1831