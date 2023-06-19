Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Никитич

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Капитолина Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Никитич

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Наталья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Никитич

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Маргарита Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Никитич

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Никитич

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1831
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
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