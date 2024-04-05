Rosiński Mikołaj 09.09.1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Rosiński Mikołaj

Место рождения

Dudowizna/Poręba akt 82/1856

Дата рождения

09.09.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1856

Отец: Rosiński Ignacy

Мать: Rosińska (Jachna) Honorata

Dudowizna/Poręba akt 82/1856
Бракосочетание
19.02.1882

Жена: Rosińska (Puścion) Katarzyna

Poręba akt 33/1882
Рождение ребёнка
10.11.1882

Сын: Rosiński Julian

Мать ребёнка: Rosińska (Puścion) Katarzyna

Poręba akt 160/1882
Рождение ребёнка
22.06.1885

Дочь: Kulesza (Rosińska) Waleria Rosińska/

Мать ребёнка: Rosińska (Puścion) Katarzyna

Poręba akt 117/1885
Рождение ребёнка
14.01.1888

Сын: Rosiński Michał

Мать ребёнка: Rosińska (Puścion) Katarzyna

Poręba akt 14/1888
Рождение ребёнка
21.06.1891

Дочь: (Rosińska) Marianna

Мать ребёнка: Rosińska (Puścion) Katarzyna

Poręba akt 128/1891
Рождение ребёнка
31.05.1893

Дочь: (Rosińska) Wiktoria

Мать ребёнка: Rosińska (Puścion) Katarzyna

Udrzynek/Poręba akt 93/1893
Смерть
Неизвестно

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