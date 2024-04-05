Rosiński Mikołaj
Место рожденияDudowizna/Poręba akt 82/1856
Дата рождения09.09.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1856
Отец: Rosiński Ignacy
Dudowizna/Poręba akt 82/1856
Бракосочетание
19.02.1882
Poręba akt 33/1882
Рождение ребёнка
10.11.1882
Сын: Rosiński Julian
Мать ребёнка: Rosińska (Puścion) Katarzyna
Poręba akt 160/1882
Рождение ребёнка
22.06.1885
Дочь: Kulesza (Rosińska) Waleria Rosińska/
Мать ребёнка: Rosińska (Puścion) Katarzyna
Poręba akt 117/1885
Рождение ребёнка
14.01.1888
Сын: Rosiński Michał
Мать ребёнка: Rosińska (Puścion) Katarzyna
Poręba akt 14/1888
Рождение ребёнка
21.06.1891
Дочь: (Rosińska) Marianna
Мать ребёнка: Rosińska (Puścion) Katarzyna
Poręba akt 128/1891
Рождение ребёнка
31.05.1893
Дочь: (Rosińska) Wiktoria
Мать ребёнка: Rosińska (Puścion) Katarzyna
Udrzynek/Poręba akt 93/1893
Смерть
Неизвестно