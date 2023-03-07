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Семенова Домна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

После 1718

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1702 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Семенов Иван Иванов

Отец ребёнка: Семенов Иван Лукин

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Семенов Симон Иванов

Отец ребёнка: Семенов Иван Лукин

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Семенов Василий Иванов

Отец ребёнка: Семенов Иван Лукин

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Иван Лукин

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1718
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