Семенова Домна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1697
Дата смертиПосле 1718
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Семенов Иван Иванов
Отец ребёнка: Семенов Иван Лукин
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Семенов Симон Иванов
Отец ребёнка: Семенов Иван Лукин
Рождение ребёнка
Около 1738
Отец ребёнка: Семенов Иван Лукин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семенов Иван Лукин
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1718