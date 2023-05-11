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Землянкин Сергей Васильевич
Землянкин Сергей Васильевич
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Место рождения
Большая Черниговка
, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Дата рождения
20.12.1960
Пол
Мужской
Отец
Землянкин Василий Фёдорович
1925 г.р.
Мать
Землянкина (Ионова) Мария Васильевна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1960
Отец:
Землянкин Василий Фёдорович
Мать:
Землянкина Мария Васильевна
Большая Черниговка
, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
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