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Землянкин Сергей Васильевич

Место рождения

Большая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.12.1960

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1960

Отец: Землянкин Василий Фёдорович

Мать: Землянкина Мария Васильевна

Большая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
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