Кочуров Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1931
Дата смерти06.02.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1956
Сын: Кочуров Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Кочурова Галина Федоровна
Рождение ребёнка
12.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кочурова Галина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.1994