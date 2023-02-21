Кочуров Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочуров Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1931

Дата смерти

06.02.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1956

Сын: Кочуров Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Кочурова Галина Федоровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочурова Галина Федоровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочурова Галина Федоровна

Смерть
06.02.1994
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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