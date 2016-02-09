Сиверская (Трухнина) ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1979
Дата смерти09.02.2016
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1979
Рождение ребёнка
30.07.1996
Дочь: Балятинских АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.07.2000
Дочь: Балятинских ЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.02.2008
Сын: Сиверский НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Сиверский СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.02.2016