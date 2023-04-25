Лопухин Алферий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухин Алферий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопухин Тимофей Алферьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопухин Григорий Алферьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопухин Иван Алферьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопухин Яков Алферьевич

Мать ребёнка: не указана

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