Ганюта Пантелей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1936
Дата смерти06.06.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1936
Отец: Николай
Мать: Ганюта Мария Михайловна
Рождение ребёнка
11.08.1957
Сын: Ганюта Сергей Пантелеевич
Мать ребёнка: Ганюта Надежда Георгиевна
Исправная, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
25.06.1967
Дочь: Марковская Наталья Пантелеевна
Мать ребёнка: Ганюта Надежда Георгиевна
Смерть
06.06.1997
Благодарный, Благодарненский, Ставропольский край