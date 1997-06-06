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Ганюта Пантелей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1936

Дата смерти

06.06.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1936

Отец: Николай

Мать: Ганюта Мария Михайловна

Рождение ребёнка
11.08.1957

Сын: Ганюта Сергей Пантелеевич

Мать ребёнка: Ганюта Надежда Георгиевна

Исправная, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
25.06.1967

Дочь: Марковская Наталья Пантелеевна

Мать ребёнка: Ганюта Надежда Георгиевна

Смерть
06.06.1997
Благодарный, Благодарненский, Ставропольский край
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