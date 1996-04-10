Мурзагулова (Зиганшина) Амина Зубаевна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти10.04.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
20.01.1945
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Рисаева Флюра Амерхановна
Отец ребёнка: Мурзагулов Амерхан Абызьянович
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
11.09.1947
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Фануза-1 Амерхановна
Отец ребёнка: Мурзагулов Амерхан Абызьянович
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
11.05.1949
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1950
Сын: Мурзагулов Зуфар Амерханович
Отец ребёнка: Мурзагулов Амерхан Абызьянович
д.Яльчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
06.11.1951
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
25.01.1953
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
22.03.1957
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
09.03.1959
Сын: Мурзагулов Раиль Амерханович
Отец ребёнка: Мурзагулов Амерхан Абызьянович
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
25.10.1962
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Смерть
10.04.1996
д.Ялчикаево Куюргазинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Ялчикаево Куюргазинского района РБ РФ