Мурзагулова (Зиганшина) Амина Зубаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзагулова (Зиганшина) Амина Зубаевна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1924

Дата смерти

10.04.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1946 г.р.
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1948 г.р.
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1950 г.р.

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурзагулов Амерхан Абызьянович

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Рисаева Флюра Амерхановна

Отец ребёнка: Мурзагулов Амерхан Абызьянович

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
11.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурзагулов Амерхан Абызьянович

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Фануза-1 Амерхановна

Отец ребёнка: Мурзагулов Амерхан Абызьянович

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
11.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурзагулов Амерхан Абызьянович

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1950

Сын: Мурзагулов Зуфар Амерханович

Отец ребёнка: Мурзагулов Амерхан Абызьянович

д.Яльчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
06.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурзагулов Амерхан Абызьянович

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
25.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурзагулов Амерхан Абызьянович

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
22.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурзагулов Амерхан Абызьянович

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
09.03.1959

Сын: Мурзагулов Раиль Амерханович

Отец ребёнка: Мурзагулов Амерхан Абызьянович

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
25.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурзагулов Амерхан Абызьянович

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурзагулов Амерхан Абызьянович

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Смерть
10.04.1996
д.Ялчикаево Куюргазинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Ялчикаево Куюргазинского района РБ РФ
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