Кравцова (Шкарпета) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1922
Дата смерти25.06.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1922
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
29.08.1949
Караяшник, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.09.1949
Сын: Кравцов Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Кравцов Филипп Андреевич
Рыбный, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.04.1951
Дочь: Ивлева (Кравцова) Нина Филипповна
Отец ребёнка: Кравцов Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
19.04.1955
Дочь: Кабанова (Кравцова) Любовь Филипповна
Отец ребёнка: Кравцов Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
10.06.1957
Сын: Кравцов Александр Филиппович
Отец ребёнка: Кравцов Филипп Андреевич
Смерть
25.06.1993