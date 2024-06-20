Кравцова (Шкарпета) Евдокия Ивановна 15.05.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кравцова (Шкарпета) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1922

Дата смерти

25.06.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1922

Отец: Шкарпета Иван Сергеевич

Мать: Шкарпета (Лухтан) Мотрена Васильевна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
29.08.1949

Муж: Кравцов Филипп Андреевич

Караяшник, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.09.1949

Сын: Кравцов Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Кравцов Филипп Андреевич

Рыбный, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.04.1951

Дочь: Ивлева (Кравцова) Нина Филипповна

Отец ребёнка: Кравцов Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
19.04.1955

Дочь: Кабанова (Кравцова) Любовь Филипповна

Отец ребёнка: Кравцов Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
10.06.1957

Сын: Кравцов Александр Филиппович

Отец ребёнка: Кравцов Филипп Андреевич

Смерть
25.06.1993

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