Лубнина (Писарева) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубнина (Писарева) Елена Александровна

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Место рождения

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.04.1952

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1952

Отец: Писарев Александр Александрович

Мать: Писарева Ариадна Дмитриевна

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
08.09.1973

Муж: Лубнин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
06.03.1975

Дочь: Быстроумова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Лубнин Николай Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.02.1978

Дочь: Хрусталева Марина Николаевна

Отец ребёнка: Лубнин Николай Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.08.1983

Сын: Лубнин Максим Николаевич

Отец ребёнка: Лубнин Николай Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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