Лубнина (Писарева) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения21.04.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1952
Бракосочетание
08.09.1973
Рождение ребёнка
06.03.1975
Дочь: Быстроумова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Лубнин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
12.02.1978
Дочь: Хрусталева Марина Николаевна
Отец ребёнка: Лубнин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
13.08.1983
Отец ребёнка: Лубнин Николай Николаевич