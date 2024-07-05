Кузнецова Ирина Ивановна 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Кузнецова Анисья Яковлевна

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Кузнецова Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Кузнецов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Иванович

Смерть
Неизвестно

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