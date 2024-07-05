Кузнецова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Кузнецова Анисья Яковлевна
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Кузнецова Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Кузнецов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Иванович
Смерть
Неизвестно