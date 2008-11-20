Манькова (Плотникова) Галина Ивановна
Место рожденияс. Усть Тараса, Боханский р-он, Иркутская обл, СССР
Дата рождения18.07.1951
Дата смерти20.11.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Свинарка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1973
Рождение ребёнка
09.07.1975
Рождение ребёнка
23.04.1977
Рождение ребёнка
08.05.1986
Смерть
20.11.2008
Причина смерти: Болезнь