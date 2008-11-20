Манькова (Плотникова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манькова (Плотникова) Галина Ивановна

Место рождения

с. Усть Тараса, Боханский р-он, Иркутская обл, СССР

Дата рождения

18.07.1951

Дата смерти

20.11.2008

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1951

Отец: Плотников Иван Петрович

Мать: Плотникова (Шишкина) Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маньков Михаил Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маньков Михаил Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
Свинарка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маньков Михаил Степанович

Рождение ребёнка
09.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маньков Михаил Степанович

Рождение ребёнка
23.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маньков Михаил Степанович

Рождение ребёнка
08.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маньков Михаил Степанович

Смерть
20.11.2008
Причина смерти: Болезнь

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