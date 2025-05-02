Борисенкова (Петрова) Тамара Тимофеевна 17.08.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Борисенкова (Петрова) Тамара Тимофеевна

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

17.08.1939

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1939

Отец: Петров (Ковалев) Тимофей Семёнович

Мать: Петрова Ольга Григорьевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисенков Анатолий Иванович

Образование
28.06.1958
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Оренбургская областная школа торгового и кулинарного ученичества, продавец промтоваров второй категории
Бракосочетание
1959

Муж: Борисенков Анатолий Иванович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.10.1959

Сын: Борисенков Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Борисенков Анатолий Иванович

Развод
12.02.1966

Муж: Борисенков Анатолий Иванович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
1970

Муж: Борисенков Анатолий Иванович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

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