Борисенкова (Петрова) Тамара Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения17.08.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисенков Анатолий Иванович
Образование
28.06.1958
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Оренбургская областная школа торгового и кулинарного ученичества, продавец промтоваров второй категории
Бракосочетание
1959
Рождение ребёнка
14.10.1959
Сын: Борисенков Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Борисенков Анатолий Иванович
Развод
12.02.1966
Бракосочетание
1970