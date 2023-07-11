Юрьева (Галкина) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьева (Галкина) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Юрьева Феодосия Поликарповна

Отец ребёнка: Юрьев Поликарп Николаевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Сорванова Ольга Поликарповна

Отец ребёнка: Юрьев Поликарп Николаевич

Ловозеро, Ловозерский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Юрьева Агафья Поликарповна

Отец ребёнка: Юрьев Поликарп Николаевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Юрьев Павел Поликарпович

Отец ребёнка: Юрьев Поликарп Николаевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Юрьев Анатолий Поликарпович

Отец ребёнка: Юрьев Поликарп Николаевич

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Юрьева Любовь Поликарповна

Отец ребёнка: Юрьев Поликарп Николаевич

Смерть
Неизвестно
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