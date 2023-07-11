Юрьева (Галкина) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Юрьева Феодосия Поликарповна
Отец ребёнка: Юрьев Поликарп Николаевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Сорванова Ольга Поликарповна
Отец ребёнка: Юрьев Поликарп Николаевич
Ловозеро, Ловозерский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Юрьева Агафья Поликарповна
Отец ребёнка: Юрьев Поликарп Николаевич
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Юрьев Поликарп Николаевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Юрьев Анатолий Поликарпович
Отец ребёнка: Юрьев Поликарп Николаевич
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Юрьева Любовь Поликарповна
Отец ребёнка: Юрьев Поликарп Николаевич
Смерть
Неизвестно