(Путилина) Марфа Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Путилина) Марфа Ефимовна

(Путилина) Марфа Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1798

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1798

Отец: Путилин Ефим Яковлевич

Мать: Дарья Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close