Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Путилина) Марфа Ефимовна
(Путилина) Марфа Ефимовна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.09.1798
Пол
Женский
Отец
Путилин Ефим Яковлевич
Мать
(Путилина) Дарья Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1798
Отец:
Путилин Ефим Яковлевич
Мать:
Дарья Петровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия