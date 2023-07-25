Ахмылина Елена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1892
Дочь: Агафия Тимофеевна
Отец ребёнка: Ахмылин Тимофей Никитич
Рождение ребёнка
24.05.1893
Дочь: Гликерия Тимофеевна
Отец ребёнка: Ахмылин Тимофей Никитич
Рождение ребёнка
27.07.1902
Дочь: Ахмылина Параскева Тимофеевна
Отец ребёнка: Ахмылин Тимофей Никитич
Рождение ребёнка
12.06.1905
Сын: Ахмылина Агриппина Тимофеевна
Отец ребёнка: Ахмылин Тимофей Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмылин Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Ахмылин Тимофей Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно