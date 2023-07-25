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Ахмылина Елена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1892

Дочь: Агафия Тимофеевна

Отец ребёнка: Ахмылин Тимофей Никитич

Рождение ребёнка
24.05.1893

Дочь: Гликерия Тимофеевна

Отец ребёнка: Ахмылин Тимофей Никитич

Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
27.07.1902

Дочь: Ахмылина Параскева Тимофеевна

Отец ребёнка: Ахмылин Тимофей Никитич

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
12.06.1905

Сын: Ахмылина Агриппина Тимофеевна

Отец ребёнка: Ахмылин Тимофей Никитич

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмылин Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Ахмылин Тимофей Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахмылин Тимофей Никитич

Место жительства
Неизвестно
Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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