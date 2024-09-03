Баруздин Афанасий Дорофеев
Место рождения
Дата рождения1752
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Баруздин Дорофей Емельянов
Мать: Марфа Трофимова
Бракосочетание
25.05.1781
Жена: Ксения Федотова
Рождение ребёнка
16.12.1782
Дочь: Баруздина Ульяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Ксения Федотова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Баруздина Марья Афанасьевна
Мать ребёнка: Ксения Федотова
Рождение ребёнка
01.04.1792
Дочь: Баруздина Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Ксения Федотова
Рождение ребёнка
09.11.1794
Дочь: Баруздина Стефанида Афанасьевна
Мать ребёнка: Ксения Федотова