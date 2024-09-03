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Баруздин Афанасий Дорофеев

Место рождения

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1752

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Баруздин Дорофей Емельянов

Мать: Марфа Трофимова

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
25.05.1781

Жена: Ксения Федотова

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.12.1782

Дочь: Баруздина Ульяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Ксения Федотова

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Баруздина Марья Афанасьевна

Мать ребёнка: Ксения Федотова

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.04.1792

Дочь: Баруздина Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Ксения Федотова

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.11.1794

Дочь: Баруздина Стефанида Афанасьевна

Мать ребёнка: Ксения Федотова

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

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