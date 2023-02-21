Зырянцев Петр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зырянцев Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зырянцева Лидия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зырянцев Александр Петрович
Мать ребёнка: Зырянцева Лидия Федоровна
Смерть
Неизвестно