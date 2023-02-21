Зырянцев Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянцев Петр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зырянцев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зырянцев Виктор Петрович

Мать ребёнка: Зырянцева Лидия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зырянцева Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зырянцев Александр Петрович

Мать ребёнка: Зырянцева Лидия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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