Веденеев Виктор Филиппович
Место рождения
Дата рождения06.11.1936
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1936
а/з о рождении 35 от 21.11.1936 Межищенский Сельсовет Муромского района Горьковского края
Смерть
1940
Муром, округ Муром, Владимирская область
а/з о смерти 205 от 07.04.1940 Бюро ЗАГС города Мурома Управления НКВД по Горьковскому краю Народный комиссариат Внутренних дел (скарлатина)