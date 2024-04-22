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Веденеев Виктор Филиппович

Место рождения

Межищи, Муромский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

06.11.1936

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1936

Отец: Веденеев Филипп Тимофеевич

Мать: Веденеева Матрена Ивановна

Межищи, Муромский муниципальный район, Владимирская область
а/з о рождении 35 от 21.11.1936 Межищенский Сельсовет Муромского района Горьковского края
Смерть
1940
Муром, округ Муром, Владимирская область
а/з о смерти 205 от 07.04.1940 Бюро ЗАГС города Мурома Управления НКВД по Горьковскому краю Народный комиссариат Внутренних дел (скарлатина)
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