Спицына Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицына Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Спицын Трофим Григорьевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Мелания

Отец ребёнка: Спицын Трофим Григорьевич

Рождение ребёнка
25.11.1826

Дочь: Конобеева Варвара Трофимовна

Отец ребёнка: Спицын Трофим Григорьевич

Тамбовская область, Верхнее Чуево
Крестные Кузьма Гаврилович Спицын и его жена Прасковья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спицын Трофим Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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