Спицына Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Спицын Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Мелания
Отец ребёнка: Спицын Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
25.11.1826
Дочь: Конобеева Варвара Трофимовна
Отец ребёнка: Спицын Трофим Григорьевич
Тамбовская область, Верхнее Чуево
Крестные Кузьма Гаврилович Спицын и его жена Прасковья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно