Осутин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осутин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1928

Сын: Осутин Василий

Мать ребёнка: Осутина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Елизавета

Мать ребёнка: Осутина Ольга

Деревня Нориха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осутин Александр

Мать ребёнка: Осутина Ольга

Смерть
Неизвестно
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