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Голиков Иоанн Павлов

Место рождения

Ярославская губерния, село Прилук

Дата рождения

1820

Дата смерти

19.10.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Голиков Павел Иванов

Мать: Голикова Павла Михайлова

Ярославская губерния, село Прилук
Рождение ребёнка
1846

Сын: Голиков Димитрий Иоаннов

Мать ребёнка: Голикова Матрона Георгиева

Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Голиков Николай Иоаннов

Мать ребёнка: Голикова Матрона Георгиева

Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пятницкая Клавдия Иоаннова

Мать ребёнка: Голикова Матрона Георгиева

Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1852

Сын: Голиков Алексей Иоаннов

Мать ребёнка: Голикова Матрона Георгиева

Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Преображенская Александра Иоаннова

Мать ребёнка: Голикова Матрона Георгиева

Ярославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голикова Матрона Георгиева

Работа или профессия
Неизвестно
священник села Никольское на Топоре Мышкинского уезда.
Смерть
19.10.1899
Ярославская губерния
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