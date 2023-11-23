Голиков Иоанн Павлов
Место рожденияЯрославская губерния, село Прилук
Дата рождения1820
Дата смерти19.10.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Голиков Павел Иванов
Мать: Голикова Павла Михайлова
Ярославская губерния, село Прилук
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Голикова Матрона Георгиева
Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Голикова Матрона Георгиева
Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пятницкая Клавдия Иоаннова
Мать ребёнка: Голикова Матрона Георгиева
Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Голикова Матрона Георгиева
Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Преображенская Александра Иоаннова
Мать ребёнка: Голикова Матрона Георгиева
Ярославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Никольское на Топоре Мышкинского уезда.
Смерть
19.10.1899
Ярославская губерния