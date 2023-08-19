Серебрякова (Рухленко) Л. Константиновна
Место рожденияст. Новомышастовская, Краснодарский край
Дата рождения20.08.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1946
ст. Новомышастовская, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1968
Сын: Кучеров Александр Владимирович
Отец ребёнка: Кучеров Владимир
Рождение ребёнка
17.04.1972
Отец ребёнка: Кучеров Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серебряков Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кучеров Владимир