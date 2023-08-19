Серебрякова (Рухленко) Л. Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова (Рухленко) Л. Константиновна

Место рождения

ст. Новомышастовская, Краснодарский край

Дата рождения

20.08.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1946

Отец: Рухленко Константин Кузьмич

Мать: Рухленко Клавдия Ивановна

ст. Новомышастовская, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1968

Сын: Кучеров Александр Владимирович

Отец ребёнка: Кучеров Владимир

Рождение ребёнка
17.04.1972

Сын: Кучеров О. Владимирович

Отец ребёнка: Кучеров Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебряков Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучеров Владимир

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