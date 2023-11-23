Петр Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Михаил Григорьев
Мать: Евдокия Васильева
Работа или профессия
31.08.1747
с. Понгил, Романовского уезда
определен во дьячка к церкви с. Понгила
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Гликерия Петрова
Мать ребёнка: Агриппина Федорова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Петр Петров
Мать ребёнка: Агриппина Федорова
Рождение ребёнка
29.04.1759
Сын: Лев Петров
Мать ребёнка: Агриппина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Федорова
Смерть
Неизвестно