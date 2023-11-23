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Петр Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Михаил Григорьев

Мать: Евдокия Васильева

Работа или профессия
31.08.1747
с. Понгил, Романовского уезда
определен во дьячка к церкви с. Понгила
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Гликерия Петрова

Мать ребёнка: Агриппина Федорова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Петр Петров

Мать ребёнка: Агриппина Федорова

Рождение ребёнка
29.04.1759

Сын: Лев Петров

Мать ребёнка: Агриппина Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Федорова

Смерть
Неизвестно
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