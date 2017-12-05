Шарунов Фёдор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.12.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1971
Дочь: Шаньгина Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Шарунова Елена Ароновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарунова Елена Ароновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарунова Елена Ароновна
Смерть
05.12.2017