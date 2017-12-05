Шарунов Фёдор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарунов Фёдор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.12.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1971

Дочь: Шаньгина Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Шарунова Елена Ароновна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарунова Елена Ароновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарунова Елена Ароновна

Смерть
05.12.2017
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
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