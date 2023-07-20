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Галиевцев Семен

Место рождения

Могилевская губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галиевцев Нил

Мать: Галиевцева Матрена

Могилевская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Голиевцева хххххххххх

Дружба, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Голиевцева хххххххххх

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галиевцев Аркадий

Мать ребёнка: Голиевцева хххххххххх

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Голиевцева хххххххххх

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голиевцева Ефросинья

Мать ребёнка: Голиевцева хххххххххх

Дружба, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голиевцева хххххххххх

Смерть
Неизвестно
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