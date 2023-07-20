Галиевцев Семен
Место рожденияМогилевская губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Галиевцев Нил
Мать: Галиевцева Матрена
Могилевская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Голиевцева хххххххххх
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Голиевцева хххххххххх
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галиевцев Аркадий
Мать ребёнка: Голиевцева хххххххххх
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Голиевцева хххххххххх
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голиевцева Ефросинья
Мать ребёнка: Голиевцева хххххххххх
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голиевцева хххххххххх
Смерть
Неизвестно