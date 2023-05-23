Евлампия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Гриценко Афанасий Павлович
Отец ребёнка: Гриценко Павел Петрович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ефросинья Павловна
Отец ребёнка: Гриценко Павел Петрович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Наталья Павловна
Отец ребёнка: Гриценко Павел Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно