Евлампия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евлампия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Гриценко Афанасий Павлович

Отец ребёнка: Гриценко Павел Петрович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ефросинья Павловна

Отец ребёнка: Гриценко Павел Петрович

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Наталья Павловна

Отец ребёнка: Гриценко Павел Петрович

Шабалинов, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриценко Павел Петрович

Смерть
Неизвестно
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