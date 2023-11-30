Велицкая (Говоркова) Павла Аристарховна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Говорков Аристарх Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Поспелова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Велицкий Иван Сосипатрович
Рождение ребёнка
04.10.1884
Сын: Велицкий Владимир Иванович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург