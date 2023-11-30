Велицкая (Говоркова) Павла Аристарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велицкая (Говоркова) Павла Аристарховна

Место рождения

Поповское, Череповецкий район, Вологодская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Говорков Аристарх Михайлович

Мать: не указана

Поповское, Череповецкий район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Поспелова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Велицкий Иван Сосипатрович

Рождение ребёнка
04.10.1884

Сын: Велицкий Владимир Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велицкий Иван Сосипатрович

Смерть
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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