Васильева (Журавлева) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Журавлева) Валентина Алексеевна

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Место рождения

д. Филимоновка Асиновского р-на

Дата рождения

04.07.1937

Дата смерти

03.01.2011

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1937

Отец: Журавлев Алексей Федорович

Мать: Журавлева Степанида Ивановна

д. Филимоновка Асиновского р-на
Бракосочетание
?.02.1956

Муж: Васильев Алексей Петрович

с. Новиковка, Асиновского
во время свадьбы у жениха открылась язва желудка и его увезли в больницу. За столом на месте молодоженов сидели их друзья
Рождение ребёнка
23.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Алексей Петрович

Совхоз Яя, Асиновского района, Томская область, Россия
Смерть
03.01.2011
Причина смерти: Острый инфаркт миокарда
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