Васильева (Журавлева) Валентина Алексеевна
Место рожденияд. Филимоновка Асиновского р-на
Дата рождения04.07.1937
Дата смерти03.01.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1937
д. Филимоновка Асиновского р-на
Бракосочетание
?.02.1956
с. Новиковка, Асиновского
во время свадьбы у жениха открылась язва желудка и его увезли в больницу. За столом на месте молодоженов сидели их друзья
Рождение ребёнка
23.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Алексей Петрович
Совхоз Яя, Асиновского района, Томская область, Россия
Смерть
03.01.2011
Причина смерти: Острый инфаркт миокарда