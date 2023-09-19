Никель (Вибе) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикель (Вибе) Екатерина Петровна

Никель (Вибе) Екатерина Петровна

avatar

Место рождения

Halbstadt (oder Sparau), Molotschna Kolonie, RUSSIA

Дата рождения

01.04.1856

Дата смерти

03.05.1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Halbstadt (oder Sparau), Molotschna Kolonie, RUSSIA
Бракосочетание
26.09.1877

Муж: Никель Давид Корнеевич

Russian, Poland
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Unknown Anna

Отец ребёнка: Никель Давид Корнеевич

Osterwick, Ukraine
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Unknown Maria

Отец ребёнка: Никель Давид Корнеевич

Osterwick, Ukraine
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Eva

Отец ребёнка: Никель Давид Корнеевич

Osterwick / Chortitza (UA / RU)
Рождение ребёнка
09.01.1883

Сын: David-Nickel Peter

Отец ребёнка: Никель Давид Корнеевич

Osterwick, Ukraine
Рождение ребёнка
10.08.1884

Дочь: Unknown Katharina

Отец ребёнка: Никель Давид Корнеевич

Osterwick, Ukraine
Рождение ребёнка
30.07.1886

Дочь: Unknown Elisabeth

Отец ребёнка: Никель Давид Корнеевич

Neu-Osterwick,JEKATERINOSSLAW,Russia
Рождение ребёнка
22.04.1888

Сын: David-Nickel David

Отец ребёнка: Никель Давид Корнеевич

Osterwick, Ukraine
Рождение ребёнка
1891

Сын: David-Nickel Franz

Отец ребёнка: Никель Давид Корнеевич

Nikolajewka, Ignatjew, Ukraine
Рождение ребёнка
1892

Сын: David-Nickel Heinrich

Отец ребёнка: Никель Давид Корнеевич

Nikolajewka, Ignatjew, Ukraine
Рождение ребёнка
24.08.1894

Дочь: Aganetha

Отец ребёнка: Никель Давид Корнеевич

Nikolajewka / Ignatjewo (UA)
Рождение ребёнка
11.02.1895

Сын: David-Nickel Abraham

Отец ребёнка: Никель Давид Корнеевич

Leonidovka, Ignatjevo Kolonie, Russia
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Unknown Helene

Отец ребёнка: Никель Давид Корнеевич

Nikolajewka, Ignatjew, Ukraine
Смерть
03.05.1898
Nikolajewka, Bachmuter, Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close