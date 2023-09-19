Никель (Вибе) Екатерина Петровна
Место рожденияHalbstadt (oder Sparau), Molotschna Kolonie, RUSSIA
Дата рождения01.04.1856
Дата смерти03.05.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Halbstadt (oder Sparau), Molotschna Kolonie, RUSSIA
Бракосочетание
26.09.1877
Russian, Poland
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Unknown Anna
Отец ребёнка: Никель Давид Корнеевич
Osterwick, Ukraine
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Unknown Maria
Отец ребёнка: Никель Давид Корнеевич
Osterwick, Ukraine
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Eva
Отец ребёнка: Никель Давид Корнеевич
Osterwick / Chortitza (UA / RU)
Рождение ребёнка
09.01.1883
Сын: David-Nickel Peter
Отец ребёнка: Никель Давид Корнеевич
Osterwick, Ukraine
Рождение ребёнка
10.08.1884
Дочь: Unknown Katharina
Отец ребёнка: Никель Давид Корнеевич
Osterwick, Ukraine
Рождение ребёнка
30.07.1886
Дочь: Unknown Elisabeth
Отец ребёнка: Никель Давид Корнеевич
Neu-Osterwick,JEKATERINOSSLAW,Russia
Рождение ребёнка
22.04.1888
Сын: David-Nickel David
Отец ребёнка: Никель Давид Корнеевич
Osterwick, Ukraine
Рождение ребёнка
1891
Сын: David-Nickel Franz
Отец ребёнка: Никель Давид Корнеевич
Nikolajewka, Ignatjew, Ukraine
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Никель Давид Корнеевич
Nikolajewka, Ignatjew, Ukraine
Рождение ребёнка
24.08.1894
Дочь: Aganetha
Отец ребёнка: Никель Давид Корнеевич
Nikolajewka / Ignatjewo (UA)
Рождение ребёнка
11.02.1895
Сын: David-Nickel Abraham
Отец ребёнка: Никель Давид Корнеевич
Leonidovka, Ignatjevo Kolonie, Russia
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Unknown Helene
Отец ребёнка: Никель Давид Корнеевич
Nikolajewka, Ignatjew, Ukraine
Смерть
03.05.1898
Nikolajewka, Bachmuter, Russia