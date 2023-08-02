Шерварлы? (Узбек) Нюня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерварлы? (Узбек) Нюня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Пол

Женский

Отец

Около 1882 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Узбек Харлампий Николаевич

Мать: Узбек Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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