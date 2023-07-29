Капитонов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1969
Бракосочетание
15.08.1992
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.11.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности