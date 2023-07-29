Капитонов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капитонов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1969

Пол

Мужской

Отец

1944 г.р.

Мать

1944 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1969

Отец: Капитонов Александр Иванович

Мать: Капитонова Надежда Александровна

Бракосочетание
15.08.1992

Жена: скрыто настройками приватности

Вохтога, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.11.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вохтога, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.02.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вохтога, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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