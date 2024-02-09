Каленик Александр Дмитреевич
Место рождения
Дата рождения19.05.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.2001
Сын: Каленик Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Каленик (Калинка) Оксана Васильевна
Рождение ребёнка
26.01.2012
Дочь: Каленик Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Каленик (Калинка) Оксана Васильевна