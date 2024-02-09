Каленик Александр Дмитреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каленик Александр Дмитреевич

Место рождения

Гайворон, Київська область

Дата рождения

19.05.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Гайворон, Київська область
Рождение ребёнка
08.12.2001

Сын: Каленик Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Каленик (Калинка) Оксана Васильевна

Снежногорск, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Рождение ребёнка
26.01.2012

Дочь: Каленик Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Каленик (Калинка) Оксана Васильевна

Снежногорск, ЗАТО Александровск, Мурманская область

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