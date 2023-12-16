Александренков Николай Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Сын: Александренков Эдуард Николаевич
Мать ребёнка: Таисия Иванова
Рождение ребёнка
1939
Сын: Александренков Альфред Николаевич
Мать ребёнка: Таисия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таисия Иванова