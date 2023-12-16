Александренков Николай Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександренков Николай Данилович

Александренков Николай Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Александренков Эдуард Николаевич

Мать ребёнка: Таисия Иванова

Рождение ребёнка
1939

Сын: Александренков Альфред Николаевич

Мать ребёнка: Таисия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таисия Иванова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close