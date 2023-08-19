Бобров Александр
Место рождения
Дата рождения?.11.1948
Дата смерти2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1948
Отец: Бобров Иван
Мать: Боброва Вера
Бракосочетание
1976
Жена: Боброва Нина
Николаевка, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.07.1977
Сын: Бобров Анатолий
Мать ребёнка: Боброва Нина
Рождение ребёнка
05.02.1980
Сын: Бобров Юрий
Мать ребёнка: Боброва Нина
Смерть
2020