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Бобров Александр

Место рождения

Гавриловский, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

?.11.1948

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1948

Отец: Бобров Иван

Мать: Боброва Вера

Гавриловский, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1976

Жена: Боброва Нина

Николаевка, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.07.1977

Сын: Бобров Анатолий

Мать ребёнка: Боброва Нина

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.02.1980

Сын: Бобров Юрий

Мать ребёнка: Боброва Нина

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
2020
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